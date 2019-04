Hsl Derthona non sbaglia e batte anche Carrara: Leoncelli sempre più vicini alla promozione diretta

Tortona (Stefano Cortemiglia) – Ricordiamo il gesto di solidarietà con cui le due squadre hanno preceduto l’inizio della partita per promuovere la giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo (2 aprile 2019) con l’evento “Coloriamo di Blu il Calcio”: i giocatori sono scesi in campo accompagnati dai bambini e dai ragazzi delle associazioni che si occupano dei problemi generati dall’autismo, “Il Sole Dentro” (Alessandria) e “I Campionissimi” (Novi Ligure), mentre i capitani hanno indossato la t-shirt speciale dedicata all’evento ed hanno esposto uno striscione per ricordare la giornata del 2 aprile.

l’HSL Derthona ci mette un tempo per abbattere la corazzata Carrara 90.

La formazione tortonese cambia ancora: Mr. Pellegrini, anche in virtù dei prossimi due impegni (mercoledì la Coppa e domenica prossima la sfida clou con la CBS), rinuncia ancora De Carolis (per Lorenzon), a Calvio (diffidato), a Soumah (per Mazzola) a Calogero. In panchina si rivede finalmente Marelli.

Il modulo è il 4-4-2, con Mazzaro in posizione avanzata, con licenza di supportare Russo e Merlano.

Nel Carrara a sorpresa non gioca nell’undici titolare il centravanti KanKam.

Il Derthona parte forte e nei primi 20 minuti crea diverse occasioni: la traversa di Merlano, il tiro a botta sicura di Russo respinto da Oliva, la conclusione di poco a lato di Rizzo. Carrara 90 non pervenuto e al 28’ Gigi Russo la sblocca con un bel colpo di testa a tre metri dalla porta, su assist di Merlano che indirizza al bomber un ottimo cross di Mazzaro.

Al 31’ il raddoppio. Da una rimessa laterale Rizzo (ancora una volta migliore in campo), fa partire un cross, Russo fa velo alla palla che giunge sui piedi di Mazzaro che stoppa e la indirizza all’angolino destro della porta di Oliva.

Prima di fine tempo, c’è spazio per Merlano che non concretizza due buone occasioni da rete, prima del tris firmato, manco a dirlo, da Rizzo al 40’ p.t.

Nel secondo tempo spazio al alcune sostituzioni tra cui segnaliamo Calogero al posto di Mazzaro (che dovrà lasciare il posto dopo soli 20 minuti a Mandirola, per i postumi di un contrasto di gioco), Canepa per Palazzo, per l’HSL e KanKam per Napolitano nel Carrara.

Al minuto 11 s.t., Merlano (per lui non è giornata) dopo una fuga di trenta metri in contropiede, viene steso in piena area, da Oliva. Calcio di rigore che lo stesso bomber sbaglierà spedendo sopra la traversa il pallone, con un goffo tentativo di realizzare un “cucchiaio”.

A questo punto il Carrara, grazie al supporto di KanKam, inizia ad affacciarsi dalle parti di Lorenzon: dopo un paio di conclusioni pericolose (la prima di Pistone con parata di Lorenzon e un pallonetto di Borello), al 43 s.t., trova il goal del 3 a 1 con un colpo di testa di Contino.

Ma non c’è più tempo per recuperare un risultato compromesso, di fatto, nei primi 45 minuti: l’HSL prosegue la sua marcia vittoriosa.

Per il Derthona si tratta della 18 a ° vittoria stagionale.

Il distacco dei Tortonesi sulle inseguitrici San Mauro (vittorioso per 0-1 contro il Rapid con un goal di Stocco) e della CBS (prossimo avversario: oggi un pari in trasferta per 2 a 2 contro il Santa Rita) è di 7 punti (60 contro 53).

Mercoledì 03 aprile, alle ore 20.30, presso lo stadio Cucchi di Tortona, si svolgerà l’andata della semifinale di Coppa contro l’Ivrea.

Fino ad ora il ruolino di marcia del Derthona è il seguente: n. 18 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Il prossimo turno (27a giornata, la 12a di ritorno) si disputerà domenica 07.04.2019: l’HSL Derthona giocherà in trasferta il big match contro la CBS Scuola Calcio.

HSL Derthona – Carrara 90 3-1

29’ Russo (D), 32’ Mazzaro (D), 40’ Rizzo (D), 88’ Contino (C)

HSL DERTHONA (4-4-2): Lorenzon, Roncati, Mazzola, Palazzo (dal 73’ Assolini), Magné, Pagano, Rizzo, Bardone (dal 46’ Canepa), Merlano, Russo, Mazzaro (dal 53’ Calogero, dal 80’ Mandirola). All: Pellegrini.

CARRARA 90: Oliva, Biseffi, Federici (dal 57’ Agosta), Abalsamo (dal 80’ Gambino), Paradiso, Mazza (dal 69’ Contino), Borrello, Cervelli, Napolitano (dal 57’ Kankam), Cravero (dal 75’ Cozzolino), Pistone. All: Agostino.

Ammoniti: Abalsamo (C), Bardone (D), Cravero (C), Oliva (C), Cervelli (C)

Espulsi:-

Note: Spettatori 350.

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

Nella giornata odierna, la 27a del Campionato di Promozione Girone D, si registrano 3 vittorie interne, 3 vittorie esterne e 2 pareggi.

L’HSL Derthona batte tra le mura amiche il Carrara 90 per 3 a 1 (riscattando la beffa dell’andata: 3-0 a tavolino per aver effettuato una sostituzione in più rispetto a quanto previsto da l regolamento).

Le reti sono di Russo, Mazzaro e Rizzo per i padroni di casa; di Contino per gli ospiti.

L’HSL consolida il primato in classifica, raggiungendo i 60 punti.

A sette lunghezze, troviamo il San Mauro (che vince, a fatica, nel finale, per 0-1 contro il Rapid Torino) e la CBS (che viene bloccata sul 2 a 2 da un vivace Santa Rita).

Per una classifica di testa che vede: HSL a 60, CBS e San Mauro a 53 punti.

In 4a posizione, a 46 punti l’Acqui che infila la 5a vittoria consecutiva (16 punti nelle ultime sei) vincendo per 1-2 a Trofarello (in goal Innocenti e Massaro).

A 43 punti, troviamo la Gaviese (che con un rocambolesco 3 a 2 batte, al Pedemonte, il Cit Turin) e il Pro Villafranca (che torna alla vittoria dopo tre giornate, battendo per 2-1 il San Giacomo Chieri).

Al 7° posto, a 38 punti, si conferma il Mirafiori che pareggia 0-0 ad Arquata: ma la squadra di mr. Caprì è rea di aver buttato al vento ben due calci di rigore.

8° posto a 36 punti per Cit Turin e Arquatese.

Al 9° posto, a 35 punti ci sono il Carrara 90 e il Trofarello.

Respira la Valenzana Mado del d.s. Massimo Puzzangara, che torna al successo esterno per 1-3 contro il Cenisia e raggiunge i 33 punti. Boscaro (sempre lui) sarà decisivo, con una doppietta.

Seguono: S. Giacomo Chieri a 24, Santa Rita a 21, Cenisia a 16 e Rapid Torino a 12 punti.

Classifica Marcatori:

19 Spoto (San Mauro)

18 Merlano (HSL)

17 Boscaro (Gaviese, Valenzana).

16 Russo (HSL).

15 Di Vanno (San Mauro), Pivesso (Trofarello), Innocenti (Acqui).

14 –

13 Vasta (Mirafiori);

12 Balzano (CBS), Palmieri (Mirafiori); Soncini (Arquatese).

10 –

9 Ciurca (CBS); Massaro (Acqui).

8 Mutti (HSL), Bosco (Pro Villafranca), Pasino (Valenzana), Motta (Arquatese); Scimone, Ivaldi (Gaviese).

7 Calogero (HSL), Rolfo (S.Giacomo); Neirotti (Cit Turin), Borrello (Carrara); Dominin (Trofarello);

6 Trapani (Cenisia), Pamato (Pro Villafranca); Gai (Acqui); Gagliardi (Cit Turin).