Impossibile approvare il bilancio: a Palazzo Rosso scatta “l’esercizio provvisorio”

Alessandria – A Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria, dichiarano che non sarà possibile approvare il bilancio preventivo entro il 30 marzo. Del resto, le ragioni addotte dalla giunta alessandrina paiono oggettive, essendo che il febbraio scorso la Corte dei conti ha messo sotto osservazione i bilanci comunali dal 2012 a oggi. Ballano 46 milioni che avrebbero dovuto entrare nel dissesto, e invece no; così non sono mai stati riassorbiti. Insomma i giudici vogliono che quella partita sia chiusa quanto prima, ad ogni costo.

Ed è proprio intorno ai costi che lo staff finanziario del Comune sta lavorando, ma è ovvio che il risultato andrà a riguardare sia il bilancio consuntivo del 2018 che il preventivo. “E poiché – dice l’Assessore al bilancio Cinzia Lumiera – il primo si può approvare entro il 30 aprile, abbiamo esposto al prefetto l’esigenza di procrastinare a quella data anche il preventivo 2019”. Solo che 46 milioni non sono propriamente bruscolini, bensì all’incirca il 50% di un bilancio annuale del Comune, e quindi una delegazione da Alessandria e da Roma partirà giovedì 4 marzo alla volta della Corte dei conti di Torino per cercare di trovare, in accordo con i magistrati, una soluzione contabile.

Nel frattempo, privo di bilancio preventivo, il Comune di Alessandria è da oggi in gestione provvisoria, e, nel caso, non potrebbe quindi varare operazioni che comportino costi straordinari. Inoltre, sono bloccate anche le eventuali assunzioni, poiché è il bilancio ogni anno a stabilire il fabbisogno di personale, ma gli stipendi degli attuali dipendenti sembrano al sicuro: “Stiamo ricevendo la prima rata della Tari – conferma l’assessore Lumiera – ma grazie anche al recupero crediti la situazione va migliorando”.

Previsto per oggi è invece un incontro sindacale sull’integrativo decentrato: si bloccherà tutto? “È una decisione che spetta alle delegazioni trattanti – dice l’assessore Monica Formaiano – cioè ai sindacati. Non possiamo per ora entrare nella parte variabile del fondo per il personale, ma restano molti aspetti su cui si può discutere: dal regolamento per le prestazioni straordinarie agli incentivi”.