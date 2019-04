Marito violento rintracciato e arrestato nel cuneese dai Carabinieri di Canelli

Canelli – E’ stato rintracciato nel cuneese, a Govone, da Carabinieri di Canelli un pregiudicato macedone responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Per un anno l’uomo, residente a Calosso nell’astigiano, aveva vessato, sia fisicamente che psicologicamente, la moglie che nel 2016 aveva, alla fine, trovato il coraggio di presentarsi dai militari per denunciare il marito.

Pugni, schiaffi, minacce di morte, spesso davanti agli occhi dei due figli minorenni avevano indotto la giovane donna, anch’essa di origine balcanica, a rassegnarsi al silenzio e all’umiliazione.

Solo l’abbandono del tetto coniugale da parte del marito la aveva convinta a recarsi dalle forze dell’ordine e raccontare ai militari la lunga serie dei soprusi subiti da parte del consorte, il quale spesso dava in escandesacenze in preda ai fumi dell’alcool.

Dopo una serie di indagini, grazie anche alle dichiarazioni della vittima, il quarantaquattrenne era stato condannato in via definitiva, con sentenza del Tribunale di Asti, alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione.

L’uomo, che aveva fatto perdere le proprie tracce dal momento in cui si era allontanato dall’abitazione di Calosso, al termine di una articolata attività investigativa è stato rintracciato dai militari a Govone, dove aveva trovato lavoro in un’impresa agricola.

Arrestato, è stato condotto nel carcere di Asti.