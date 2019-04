Si fingeva tecnico dell’acquedotto e rapinava anziani: arrestato dai Carabinieri

Asti – Diceva di essere un tecnico dell’acquedotto per introdursi a casa di anziani e poi li rapinava. Sandro Levak (nella foto), rom trentaquattrenne residente a Paese, nel trevigiano, è stato arrestato il 28 marzo scorso nel corso di un’azione condotta dai militari della Stazione di Montafia, in provincia di Asti.

Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Laura Deodato, avevano infatti ricondotto all’uomo quale responsabile di reati predatori ai danni di anziani proprio nell’astigiano, dove pare si recasse spesso per mettere a segno alcuni colpi.

Nello specifico, nel giugno del 2018, l’arrestato si sarebbe reso colpevole di una tentata rapina e di una rapina vera e propria compiute ai danni rispettivamente di un settantatreenne e di una donna di settantotto anni.

Il Levak, fingendosi un tecnico dell’acquedotto incaricato di verificare che le tubature dell’acqua non contenessero mercurio, era solito introdursi nelle abitazioni e utilizzava poi una sostanza chimica sprigionante un gas acre che stordiva le proprie vittime, così da forzarle facilmente a riporre tutto il loro denaro e gli oggetti d’oro all’interno del frigorifero con la scusa che là sarebbero stati al sicuro da fenomeni di corrosione derivanti dal mercurio. A quel punto, avendo già il pacchetto con la refurtiva pronto, distraeva i malcapitati, arraffava tutto quanto e usciva di scena raggiungendo il complice che lo attendeva in strada al volante di un’auto pronta per la fuga. L’identità di quest’ultimo è ancora in fase di accertamento, mentre Levak si trova ora rinchiuso nel carcere Santa Bona a Treviso in attesa di giudizio.

Pare che i due fossero dei veri e propri “trasfertisti” della rapina, e che oltre ai colpi nell’astigiano ne avrebbero messi a segno altri nel cuneese e in Emilia Romagna.