Al volante con una patente tedesca falsa ma l’inganno è scoperto dalla Polizia

Acqui Terme – Circolava con una patente tedesca falsa come se nulla fosse. Lo ha scoperto la Polstrada di Acqui Terme, quando, durante un controllo, M. Z., un acquese di ventotto anni, ha esibito un documento che ha subito insospettito gli agenti. La Polizia ha chiesto all’uomo perché fosse dovuto andare fino in Germania per prendere la patente, ma l’uomo ha risposto in modo assai vago con la scusa che era di fretta a causa del lavoro. Gli agenti hanno allora chiesto informazioni ai colleghi tedeschi, e a quel punto l’inganno è stato chiaro, essendo che in Germania non risultava alcuna patente intestata ad M. Z.

L’uomo, subito denunciato, dovrà anche pagare 5.000 euro di multa, mentre la sua auto rimarrà sotto sequestro per tre mesi.