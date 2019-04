Alla guida di un camion con dispositivo antinquinamento alterato: multato

Casale Monferrato – Attraverso una centralina elettronica esterna collegata con dei cavi al sistema di controllo SCR (Selective Catalyc Reduction) modificava la funzionalità del dispositivo antinquinamento così da risparmiare gasolio. V. D., sessantaduenne residente a Casale Monferrato e autista per conto di una compagnia astigiana, era infatti alla guida del proprio mezzo di lavoro, un autocarro Iveco, e percorreva la A26 fra Casale ed Alessandria quando, il 23 marzo scorso, è stato fermato dagli agenti della Polstrada di Casale Sud, attirati da emissioni di gas di scarico eccessive al suo passaggio. I poliziotti, nel corso di un’approfondita perquisizione dell’abitacolo, hanno potuto così scoprire l’aggeggio vietato e provvedere al sequestro.

La centralina per alterare il sistema SCR, che serve in sostanza a trasformare gli ossidi d’azoto in gas meno dannosi e quindi a ridurre l’impatto ambientale dei veicoli, ma che può incidere negativamente sul consumo di gasolio, era stata occultata all’interno del cruscotto, dietro al vano porta fusibili, e il suo utilizzo costerà ora molto caro al conducente. Il codice della strada, oltre alle pesanti sanzioni amministrative a carico del trasgressore, prevede infatti il ritiro della carta di circolazione con conseguente fermo amministrativo fino all’avvenuta regolarizzazione del dispositivo alterato.