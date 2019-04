Baldi in corsa per le Regionali in Piemonte: “Insieme, veloci e determinati, per un territorio alessandrino competitivo”

Alessandria – “Sono orgoglioso di questa nuova sfida, con cui, grazie alla collaborazione dei colleghi amministratori e dei cittadini, credo si possa dare a tutto il nostro territorio un’altra importante occasione e opportunità di crescita e sviluppo”. Parola di Gianfranco Baldi, candidato a consigliere regionale nella squadra di Alberto Cirio, a sua volta in corsa per la presidenza della Regione Piemonte col centrodestra.

Baldi, cinquantasettenne Sindaco di Cassine e Presidente della Provincia di Alessandria, ha un’esperienza di ormai trent’anni come amministratore pubblico, oltre ad essere commerciante e artigiano nel settore dell’arredamento. La sfida è però ora quella di portare la realtà dell’alessandrino all’attenzione del Consiglio Regionale, rappresentando al meglio il nostro territorio per renderlo sempre più competitivo e sempre meno isolato. “Alessandria, Acqui, Casale, Novi, Ovada, Tortona, Valenza e tutti gli altri centri della provincia, adeguatamente rappresentati in Consiglio, potranno avere il ruolo che meritano”, dichiara infatti l’aspirante consigliere, e ringrazia poi il suo partito, Forza Italia, per avergli dato fiducia supportandone la candidatura affinché “Piemonte non sia sempre e solo Torino”.