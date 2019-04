Calcio femminile: la Novese vince il girone A di serie C. Ora via agli spareggi promozione

Novi Ligure – Si è conclusa trionfalmente la cavalcata della Novese Femminile nel campionato di calcio di serie C girone A.

Con tre turni di anticipo, con la vittoria sul Pinerolo, la squadra allenata da mister Fossati ha potuto festeggiare la conquista di un obiettivo assolutamente meritato: 17 match vinti su 18, 66 reti segnate e solo 10 subite.

Ora le ragazze in biancoceleste dovranno affrontare gli spareggi playoff: sfida secca contro la vincente, da sorteggiare, di un altro girone e in caso di sconfitta le due perdenti si affronteranno per individuare la terza promossa dalla serie C alla B.