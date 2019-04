Firmata l’ordinanza: niente più animali sepolti nel “cimiterino” alessandrino

Alessandria – Vi è ora la firma del Sindaco Cuttica di Revigliasco a sancire il divieto di seppellire animali in terreni comunali, in attesa che venga realizzato un cimitero apposito regolamentato e a norma di legge.

Lo spazio attualmente in utilizzo presenta molteplici criticità a livello igienico-ambientale, per cui occorre predisporre quanto prima misure e criteri per il seppellimento degli animali da compagnia in aree autorizzate allo scopo. L’amministrazione comunale sta già provvedendo ad avviare le procedure per realizzare una struttura idonea, mentre l’area interdetta a nuove sepolture, gestita da un gruppo di volontari che si occupano della cura dello spazio, resterà aperta a chiunque voglia recarsi a visitare i propri animali sepolti là in precedenza.

“Il problema del cimitero degli animali è annoso e va risolto con una regolamentazione adeguata e predisponendo una struttura che rispetti le norme, specie quelle igienico-ambientali – ha commentato l’assessore al Welfare Animale, Giovanni Barosini – sappiamo che si tratta di un luogo caro a molti alessandrini, e proprio per questo riteniamo doveroso dotarci di uno spazio con misure e criteri autorizzati allo scopo”.

L’assessore sottolinea inoltre la volontà a sviluppare un rapporto più organico e strutturato fra i volontari che si occupano ormai da tempo del cosiddetto “cimiterino” e l’amministrazione comunale, invitandoli, magari, a costituirsi in associazione. “Da parte nostra – aggiunge Barosini – abbiamo già previsto una posta a bilancio che ci permetta di eseguire i lavori necessari all’adeguamento dello spazio alle norme vigenti. Gli uffici stanno studiando un regolamento ad hoc”.