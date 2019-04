Grigi in cerca di riscatto recuperano al “Moccagatta” contro la Pro Vercelli

Alessandria – L’Alessandria di nuovo in campo. E stavolta al “Moccagatta” dato che i Grigi, questa sera con fischio d’inizio alle 20,30, dovranno affrontare la Pro Vercelli nel recupero del match in programma originariamente il 23 gennaio e poi rinviato a causa dell’abbondante nevicata.

Per la truppa allenata da mister Colombo un’occasione per riscattare il tonfo di Piacenza di sabato scorso, un 4-0 senza attenuanti.

La Pro Vercelli, quarta forza del campionato, è in piena corsa playoff e ancora culla il sogno della promozione diretta. Lontano dal Piola, però, i Bianchi sono reduci da due ko consecutivi.

In casa Pro mister Grieco dovrà fare a meno di Mammarella, squalificato un turno dal Giudice Sportivo, e Germano, a riposo precauzionale per un affaticamento. Insieme a loro non ci saranno neppure Azzi, Tedeschi e i lungodegenti Da Silva e De Marino

Per quanto concerne la rosa grigia, mister Colombo recupera per la panchina Rocco ma dovrà fare a meno di Delvino, alle prese con un problema al polpaccio. Riabilitato Luca Checchin dopo l’esclusione di sabato per motivi disciplinari.