Sorpresi e arrestati dopo aver rubato merce all’Outlet

Serravalle Scrivia – I Carabinieri di Novi Ligure hanno arrestato due giovani di 19 e 20 anni, colti in flagrante con merce rubata all’interno dell’Outlet Mc Arthur Glen di Serravalle.

I due, notati da un commesso del punto vendita “Puma”, sono stati poi fermati dal personale della vigilanza nelle vicinanze del medesimo punto vendita.

Perquisiti dai Carabinieri, sono stati trovati in possesso di merce rubata anche nei negozi di “Ralph Lauren” e “Hugo Boss”, per un valore complessivo di 220 euro.