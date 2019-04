Subaru Italia: il nuovo presidente è Cunicica Coscimizu

Milano (da Automoto.it) – Da ieri, primo aprile 2019, Kunichika Koshimizu (Cunicica Coscimizu in italiano) è il nuovo Presidente e ad di Subaru Italia, sostituendo Takashi Yamada dopo quasi un quinquennio alla guida della filiale italiana della Casa delle Pleiadi.

Koshimizu, 40 anni, sposato con due figli, arriva nel suo nuovo ruolo forte di una solida esperienza all’interno di Subaru Corporation, iniziata nel 2002 come salesperson. Ha quindi ricoperto varie posizioni nei team di risorse umane e business planning prima di diventare Sales & Marketing Manager di Russia, CSI, Israele, Medio Oriente e Africa.

Takashi Yamada ritornerà a Tokyo per ricoprire un ruolo di primo piano nella Europe Business Department Overseas Sales&Marketing Division 2 di Subaru Corporation.