Tre persone ferite in un incidente stradale a Spinetta Marengo

Spinetta Marengo – Sono tre le auto coinvolte nell’incidente di ieri, intorno alle 18:30, lungo la Provinciale 10 a Spinetta Marengo, pressappoco all’altezza del cimitero. Un cittadino bulgaro sui quarant’anni ha infatti tamponato la vettura dell’uomo di origini marocchine che gli stava davanti, il quale, per via dell’urto, ha invaso parzialmente la carreggiata opposta mentre sopraggiungeva una terza auto. L’impatto stavolta è stato semi-frontale, ma fortunatamente senza danni eccessivi in virtù della velocità moderata della vettura in arrivo. Il conducente di quest’ultima e il passeggero, due uomini sulla cinquantina, sono poi stati trasportati all’ospedale in ambulanza insieme al tamponato, ma pare che i tre abbiano riportato ferite lievi. L’altro uomo è invece rimasto illeso.

Oltre ai mezzi del 118, sul posto è intervenuta la Polstrada di Alessandria. Tutte e quattro le persone coinvolte risultano residenti nell’alessandrino.