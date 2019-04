Boscaiolo muore travolto da un albero nel cuneese

Venasca – Travolto dall’albero che stava tagliando, muore schiacciato prima dell’arrivo dei soccorsi. È successo ieri pomeriggio alle 2.00 in un bosco nei dintorni di Venasca, nel cuneese, dove Bruno Allasina, imprenditore agricolo e boscaiolo di 67 anni, era al lavoro insieme ai due figli.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte del personale dello Spresal (sicurezza sui posti di lavoro) dell’Asl Cn1: “Il pendio dove è avvenuto l’incidente (a monte della località Sant’Anna della Rolfa, n.d.r.) è particolarmente scosceso – dichiara il responsabile del servizio, Santo Alfonzo – secondo le prime ricostruzioni, il grosso tronco tagliato sarebbe rimbalzato sul ramo di una pianta a poca distanza, cambiando direzione e travolgendo la vittima”.

I due figli, Nicola, collaboratore del padre, e Davide, decoratore, che stava semplicemente assistendo ai lavori, hanno subito allertato gli operatori del 118, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. I medici, giunti in zona con l’elisoccorso, hanno constatato il decesso e chiesto l’ausilio degli uomini del Soccorso Alpino per recuperare la salma.

Alla morte di Allasina, che era molto conosciuto a Venasca, è seguito il sincero cordoglio della comunità: “Bruno era un grande lavoratore, titolare di un’importante azienda agricola del paese con un allevamento di bovini – sottolinea Silvano Dovetta, Sindaco di Venasca – è sempre stato molto attivo e si occupava anche di interventi nei boschi per il taglio delle piante”. Inoltre, l’uomo faceva parte ormai da dieci anni della Commissione agricoltura del Comune per conto della Coldiretti, associazione di categoria di cui era socio.

“Questo triste momento – aggiunge il primo cittadino – segna l’intero paese e voglio esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia di Allasina. Una settimana fa l’abbiamo incontrato per fargli le condoglianze per la morte della mamma Lucia, deceduta nella casa di riposo di Manta, e ora c’è questo nuovo terribile lutto”.

Considerato il tipo d’incidente, è probabile che il magistrato disponga ora l’autopsia.