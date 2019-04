Condannato per furto dal Tribunale di Padova, è rintracciato e arrestato ad Ovada

Ovada – È stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri a Ovada Benaida Mouloudi, sessantenne marocchino nei confronti del quale il Tribunale di Padova aveva emesso una condanna a un anno e otto mesi per un furto avvenuto alcuni anni prima.

Ora Mouloudi, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, dovrà scontare ai domiciliari la condanna subita.