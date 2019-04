Guaidó è stato privato dell’immunità

Leo Alvarez (© Sputnik) – Il leader dell’opposizione venezuelana, il portavoce del parlamento Juan Guaidó, che si è proclamato presidente del Venezuela, con la decisione dell’Assemblea nazionale costituente (ANC) del Venezuela è stato privato dell’immunità parlamentare.

“È possibile legalmente perseguire Guaidó”, ha annunciato il presidente dell’ANC, Diosdado Cabello.

Ieri la Corte Suprema del Venezuela ha preso una decisione in cui raccomanda che l’ANC privi Juan Guaidó dell’immunità parlamentare.

La decisione del tribunale ha indicato, in particolare, la violazione del divieto di Guaidó sul suo viaggio al di fuori del Venezuela, dopo di che ha visitato l’Argentina, il Brasile, la Colombia, l’Ecuador e il Paraguay dalla fine di febbraio all’inizio di marzo.

La decisione della Corte Suprema è stata presa dopo che l’Ufficio del Procuratore Generale del Venezuela ha annunciato giovedì di aver privato Guaidó del diritto di ricoprire cariche pubbliche per 15 anni. Il leader dell’opposizione ha definito questa misura invalida e l’ha respinta.

Dopo la decisione della corte, Juan Guaidó ha annunciato che ora teme l’arresto o il rapimento da parte di servizi speciali.

“Potrebbero provare a rapirmi, sai come funziona il regime, non è nemmeno persecuzione, è un’inquisizione”, ha detto ai giornalisti prima dell’inizio della riunione del ANC.

Secondo l’oppositore, non una singola struttura “è dotata di poteri che rendono possibile privare l’immunità o dichiararla invalida”.