Il ministro Fraccaro: “Il governo intende risarcire i truffati delle banche”

Roma (askanews) – “Il governo intende risarcire i truffati delle banche e per questo ha stanziato 1 miliardo e mezzo di euro. Nel Consiglio dei ministri non ci saranno nuove norme ma si affronterà il tema nei decreti attuativi con l’obiettivo di approvarli nel più breve tempo possibile. È un nostro impegno fondamentale e lo porteremo presto a termine”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.

Fonti del Mef hanno intanto riferito che “i testi per rendere operativo il Fondo di indennizzo dei risparmiatori (Fir) sono da ieri sera alla presidenza del Consiglio per approvazione nell’ambito del decreto sulle misure di rilancio della crescita economica, che sarà oggetto della riunione del Consiglio dei ministri in programma domani”.