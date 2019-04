Un chilo e mezzo di marijuana contenuta in barattoli e cassette per la frutta: in manette quarantacinquenne acquese

Acqui Terme – Un quarantacinquenne residente a Morbello, Federico Marazzini, è stato arrestato dai Carabinieri del NOR di Acqui Terme e di Ponzone con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad insospettire i militari era stato il traffico di persone dalla sua abitazione. Un viavai anomalo che ha indotto gli uomini della Benemerita ad entrare nell’alloggio dell’uomo avvertendo subito l’odore tipico della marijuana.

Ed in casa del quarantacinquenne i Carabinieri hanno poi effettivamente trovato numerosi barattoli e due cassette per la frutta pieni di marijuana per un totale di quasi un chilogrammo e mezzo di stupefacente.

Vi erano, inoltre, diversi semi di marijuana e circa 40 grammi di hashish. Su disposizione del PM di turno, Marazzini è stato sottoposto agli arresti domiciliari.