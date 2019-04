Incidente mortale nel milanese sulla linea ferroviaria Milano-Tortona: due operai morti schiacciati da una lastra di metallo

Pieve Emanuele – Bloccata per alcune ore la linea ferroviaria Milano-Tortona a causa del tragico incidente avvenuto stamane in un cantiere a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, nel quale due operai, di 55 e 47 anni, sono morti schiacciati sotto il peso di una lastra metallica crollata da una parete in costruzione. Le vittime, che stavano realizzando pareti divisorie fra i binari e i vicini terreni agricoli, erano insieme ad un terzo operaio che avrebbe provocato la caduta della lastra attraverso un movimento errato della gru di cui era ai comandi. Nonostante il tempestivo trasporto al pronto soccorso, i due uomini sono morti nel giro di poco tempo.

Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, la linea che collega il territorio alessandrino con Milano è rimasta bloccata alcune ore ed è stata ripristinata soltanto alle 12.40. Nonostante ciò, dalle 14.30, la circolazione è ripresa su un unico binario.

Il treno 3989, che parte da Alessandria alle 15.11 con arrivo a Milano Centrale alle 16.35, oggi ha effettuato le fermate straordinarie di Bressana Bottarone, S.Martino Cava, Certosa di Pavia, Villamaggiore, Pieve Emanuele e Locate Triulzi.