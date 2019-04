L’Alessandria rialza la testa e batte al “Mocca” la Pro Vercelli

Alessandria (Alessandria 2 – Pro Vercelli 1) – Doveva essere riscatto e riscatto è stato. L’Alessandria rialza la testa e, nel recupero di martedì con la Pro Vercelli, vince per 2-1 al termine di una gara vivace e ben disputata da entrambe le squadre.

Una vittoria, quella dei Grigi, che ha piazzato ora i mandrogni a quota 36 punti, all’undicesimo posto e a -4 dalla zona playoff.

Primo tempo piuttosto vivace con l’Alessandria pericolosa al 12°: Maltese non calcia al volo su un invitante cross di Gemignani. Nobile poi para il tiro troppo debole del centrocampista.

Risponde la Pro al quarto d’ora con Mal su cross di Gatto ma Cucchietti sfodera una gran parata e salva la sua porta.

Al 39’ ci prova Morra col sinistro ma il portiere dei grigi blocca la sfera senza problemi.

Al 42’ proteste dell’Alessandria per l’atterramento di Sartore da parte di Millesi, l’arbitro lascia correre.

Il primo tempo si conclude sullo 0-0.

Nella ripresa entra Santini al posto di Sartore e questo si rivela un cambio decisamente azzeccato.

L’ex Siena infatti, è assoluto protagonista del doppio vantaggio dei padroni di casa, prima al 58’ con Panizzi che ribatte in rete di sinistro una respinta di Nobile sul tiro di Santini, poi al 63’ con la punta che trasforma un calcio di rigore assegnato per un mani in area di Auriletto che, già ammonito, rimedia il secondo giallo ed è espulso.

La Pro Vercelli accorcia le distanze al 90’ con Comi, autore di un grande diagonale.

Poi Santini si divora la terza rete in pieno recupero. Finisce 2-1 e il “Mocca” può fare festa.

Alessandria – Pro Vercelli 2-1

Alessandria (4-3-3): Cucchietti; Gemignani, Sbampato, Prestia, Badan(11’st Panizzi); Checchin, Gazzi, Maltese; Sartore (1’st Santini), De Luca, Bellazzini (11’st Tentoni). A disp.: Pop. Agostinone, Zogkos, Santini, Scatolini, Gerace, Gjura, Akammadu, Coralli, Rocco. All.: Colombo.

Pro Vercelli (3-4-2-1): Nobile; Berra, Milesi, Auriletto ; L.Gatto (16’st Fogli), Bellemo (17’st , Sangiorgi, Iezzi; Emmanuello (15’pt M.Gatto, 28’st Schiavon), Mal; Morra (16’st Gerbi). A disp.: Moschin, Merio, Comi, Rosso,Grillo Volpe,Pezziardi, Crescenzi, Foglia, Gerbi. All.: Grieco.

Gol: st 13’ Panizzi, 18’ Santini, 45’ Comi (rig.).

Arbitro: Cipriani di Empoli.

Ammoniti: Badan, Prestia, Santini (A).

Espulsi: Auriletto (P).

Corner: 0-2.

Recuperi: 2+5.