Carabinieri salvano donna marocchina dalla furia del marito picchiatore

San Damiano d’Asti – Già nel 2010 aveva patteggiato una condanna al Tribunale di Bolzano per violenza privata e maltrattamenti in famiglia.

Ieri sera è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Villanova d’Asti per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, stalking e lesioni personali aggravate.

A finire in manette un quarantaquattrenne marocchino, residente a San Damiano d’Asti e operaio in una ditta del cuneese.

Erano da poco passate le 21.30 quando un abitante del centro di San Damiano d’Asti comunicava alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Asti che da un appartamento vicino al suo sentiva provenire urla e grida di aiuto da parte di una donna.

Giunta subito sul posto, la pattuglia dei Carabinieri aveva sentito le urla di una donna e una voce maschile che pronunciava frasi in lingua araba oltre a rumori che facevano pensare ad una collutazione.

Ad aprire la porta agli uomini della Benemerita era stato l’uomo, in evidente stato di agitazione, mentre la moglie, con il volto tumefatto in varie parti del corpo, implorava disperatamente aiuto.

Subito sono scattate le manette ai polsi del marocchino mentre la donna è stata condotta dal 118, chiamato dai Carabinieri, all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

L’abitazione presentava evidenti segni di quanto era avvenuto, con tracce di sangue sui pavimenti e sui muri, una sedia spaccata utilizzata per percuotere la donna, la quale era stata anche trascinata per i capelli e fatta urtare con la testa sui muri e contro il comodino della camera da letto, per punirla del suo tentativo di affacciarsi alla finestra per chiedere aiuto.

La vittima, marocchina di 36 anni che risiede stabilmente in Marocco, era giunta in Italia da pochi giorni, accompagnata dalla madre, per far incontrare i due figli minorenni con il padre e sarebbe dovuta ripartire dopo circa una settimana.

Ai militari ha raccontato che il marito l’avrebbe prima minacciata di morte e insultata, intimandole di ritornarsene in Marocco immediatamente, poi picchiata selvaggiamente, mentre i due figli erano stati rinchiusi in una stanza insieme alla nonna.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Asti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.