Pugno di ferro contro chi abbandona i rifiuti: ad Alessandria entrati in azione gli ispettori ambientali

Alessandria – Ad Alessandria è guerra agli incivili. Da ieri, martedì, sono infatti diventati operativi i primi tre ispettori ambientali che hanno concluso il corso e che, dunque, cominceranno a “monitorare” alcune zone della città.

Gli ispettori infatti potranno elevare multe, anche salate dai cento ai seicento euro e oltre, ma in questo momento il regolamento, risalente al 2000 e dunque vecchio di 19 anni, riporta ancora le cifre in lire. Il nuovo elenco di regole è già pronto e sarà varato entro fine mese.

Fra le novità, secondo quanto spiegato dall’Assessore all’Ambiente Paolo Borasio, vi sarà quella di inserire multe per chi abbandona sacchetti della spazzatura fuori dai bidoni.

Gli ispettori ambientali dipenderanno sempre da Amag Ambiente, ma per un accordo con l’amministrazione comunale saranno inseriti nella sede dei vigili urbani, all’ex acquedotto che si trova nei giardini pubblici di corso Crimea, recentemente trasformato in sede della Polizia municipale e da martedì anche con insegna nuova di zecca.

Le loro competenze saranno servizio vigilanza ambientale e decoro cittadino, abbandono di rifiuti, decoro urbano degli spazi pubblici, benessere animale ma anche come si tiene un animale in città, quindi guinzaglio, museruola al seguito e sacchetti per la raccolta delle deiezioni.