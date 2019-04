Ripetuti allontanamenti dalla comunità per minori: scattano le manette per un sedicenne

Tortona – Arrestato un sedicenne di Tortona già costretto ai domiciliari in attesa della conclusione delle indagini preliminari per i reati di concorso in furto in appartamento e ricettazione. Ieri, intorno alle 6 di sera, i Carabinieri l’hanno infatti prelevato dalla comunità per minorenni dove risiedeva e l’hanno condotto all’Istituto Penale Minorile di Torino come disposto dal Gip del Tribunale. La richiesta del Pm è avvenuta a seguito delle segnalazioni circa le molteplici ed ingiustificate infrazioni del regime restrittivo a cui il giovane era sottoposto. Dovrà ora scontare un mese di carcere.