Ugo Cavallera in corsa per le Europee?

Torino (Giulia Giraudo) – Il buon Alberto Cirio – che non produce pomodori e non è di Napoli ma langhet purosangue – attuale parlamentare europeo e candidato con buone chances a diventare il futuro governatore del Piemonte, potrebbe essere la causa della debacle del partito di Berlusconi. Il ritardo col quale è stato nominato candidato alla Regione per le note vicende giudiziarie, avrebbe compromesso la presentazione d’una candidatura decente al seggio di Strasburgo che Cirio, eletto nel maggio del 2014 nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione Italia nord-occidentale con 35.388 voti, ha comunque tenuto fino alla fine rallentando i lavori. Il Berlusca per rimediare ha stabilito che servono delle donne in lista: quelle sono sempre pronte in nome della parità di genere e l’ex Cavaliere, che di donne si intende, l’ha capito. Ma c’è anche Fernandel, per l’anagrafe Ugo Cavallera da Bosco Marengo, grande amico del Cirio, che potrebbe “sacrificarsi” sulla strada di Bruxelles, anche se Berlusconi potrebbe optare proprio per l’elezione nella circoscrizione Nord-Ovest, lasciando posti ai primi non eletti nelle altre. Ma se il partito lo chiede lui, Fernandel, risponde: “Presente”!