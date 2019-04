Calcio: sette Daspo dopo due gare giocate al “Moccagatta” per i tifosi di Alessandria, Novara e Carrarese

Alessandria – Il Questore di Alessandria, Michele Morelli, ha firmato sette Daspo per episodi avvenuti in occasione della partita Alessandria-Novara del 18 dicembre e dell’incontro del 20 gennaio tra la Juventus Under 23 e la Carrarese, due match che si erano disputati entrambi al “Moccagatta”.

Grazie alle indagini condotte dalla Digos di Alessandria con la collaborazione della Questura di Novara, sono stati identificati due tifosi del Novara ed uno dell’Alessandria che avevano preso parte allo scontro tra tifoserie che era poi sfociato nell’aggressione agli steward del Moccagatta, intervenuti e riusciti presto a separare i tifosi entrati in contatto in via Rossini.

Quatto Daspo hanno, invece, colpito i tifosi della Carrarese.

La Digos ha, infatti, identificato, grazie alle riprese delle telecamere, due delle persone responsabili di aver allontanato con spintoni e pugni un altro tifoso della Carrarese seduto in curva per assistere alla partita contro la Juventus Under 23 del 20 gennaio.

Inoltre, alcuni tifosi della Carrarese, di ritorno dal match del “Moccagatta”, all’autogrill Bettole di Novi Ovest avevano fatto razzia di felpe e magliette dal furgone del Novara Calcio, incrociato per caso.

E sempre all’autogrill Bettole di Novi Ovest, l’ultimo episodio che ha fatto scattare quattro denunce per furto nei confronti di due uomini e due donne, responsabili di aver fatto razzia di snack, bibite e bottiglie dagli scaffali dell’autogrill.