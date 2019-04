Grazie a Franco Russo, Toni, il menestrello degli Orti, è tornato a suonare la fisarmonica

Alessandria (Andrea Rovere) – Molti di noi lo conoscono di vista, Toni, l’uomo che se ne sta seduto per ore fuori dal supermercato Unes degli Orti sperando in qualche spicciolo senza però mai chiederlo, e regalando invece un sorriso ai passanti attraverso le note della propria fisarmonica. E lo conosce bene anche Franco Russo (nella foto di M.Marino 2013), musicista alessandrino che un giorno, passando da quelle parti, non ha potuto fare a meno di notare che quel menestrello dagli occhi buoni e dalle rughe pronunciate, che raccontano 73 anni di vita lontana dalle comodità fra Moldavia – suo paese d’origine – e Italia, sedeva al solito posto senza più lo strumento fra le braccia. La fisarmonica, infatti, gliel’avevano distrutta alcuni giorni prima, e lui era finito in ospedale con una costola rotta dalle botte di qualche balordo che forse la farà franca ancora per un po’. Così va il mondo, talvolta, ma capita anche che la crudeltà di alcuni lasci spazio alla generosità di altri, persone come appunto Franco Russo, che davanti alla solitudine di Toni, ancora più amara dopo la perdita del proprio strumento, ha deciso di regalargliene un altro. “Quell’uomo e la sua fisarmonica erano in simbiosi – ci racconta –, e ho subito notato quanta tristezza ci fosse in lui a doversene star lì a mani vuote, senza poter più strimpellare come prima. A quel punto, ho deciso di regalargli la mia, di fisarmonica, visto che di certo non avrebbe potuto ricomprarsene una”. E tutto questo, Russo ce lo dice con l’aria di chi sa di aver fatto qualcosa che solo in una società ferocemente individualista come quella contemporanea può esser considerato eccezionale, mentre in sé non è che un gesto dettato da quella compassione autentica che certi uomini provano ancora nei confronti di chi ogni giorno fa da sfondo alle loro esistenze. “Non ho fatto nulla di speciale – ribadisce infatti –. È l’andazzo del mondo di oggi a farlo sembrare speciale, ma di persone che compiono piccoli gesti di solidarietà nel quotidiano è ancora pieno un po’ ovunque”. E dice bene il jazzista alessandrino, perché, nonostante tutto, la bontà d’animo esiste ancora, specie lontano dai grandi centri, fra la gente comune, quella che il politicamente corretto imperante non lo tollera più, ma che è la prima ad esser solidale nel concreto con l’uomo della strada che gli soffre accanto. Un atteggiamento così diverso da quello che notiamo ad esempio in certe zone di Milano, Parigi, Londra, dove si gridano slogan di continuo, ma nemmeno ci si accorge del vicino di casa ottantenne che muore di solitudine.

Toni, invece, qualcuno che non parla a vanvera l’ha incontrato, ed è grazie a lui se ora potrà di nuovo scacciare i pensieri facendo correre le dita sui tasti in Piazza De Andrè. Sarà bello ritrovarlo lì, in una giornata storta, e riascoltare quelle melodie un po’ stonate che mettono allegria. Anche perché lo “strimpellatore degli Orti” è ormai un volto amico: un volto a cui si sorride volentieri e che sempre ci sorride, moneta nel berretto oppure no.