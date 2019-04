In auto con una mazza da baseball di quattro chili: denunciato ventunenne

Acqui Terme – Teneva in auto, in bella mostra sulla cappelliera, una mazza da baseball lunga 80 centimetri e pesante 4 chili. L’hanno notata gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Acqui Terme mentre effettuavano un normale controllo il 26 marzo scorso. Il fatto poi che il ragazzo fermato, C.F., ventunenne residente nell’alessandrino, non abbia saputo fornire valide giustificazioni circa il possesso di un simile arnese, l’ha messo nei guai, essendo che per i poliziotti si andava a configurare il reato di possesso e porto illegale di arma impropria.

La mazza è stata pertanto sequestrata e il giovane deferito all’autorità giudiziaria.