La Guardia di Finanza in Provincia: sequestrati documenti su “Energia e Territorio”

Alessandria – Martedì la Provincia di Alessandria ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza. Il motivo è stato l’acquisizione di ulteriore documentazione su “Energia e Territorio”, società creata nel 1988 dall’ente di Palazzo Ghilini e dalle svariate attività in ambito energetico: dalle energie alternative, al teleriscaldamento, allo sfruttamento delle acque, per estendersi su un pezzo di superstrada in Sardegna e persino in una joint venture in Cina.

Una realtà, quella di Energia e Territorio, che fu oggetto di molte polemiche, in particolare del Movimento 5 stelle che presentò un esposto in Procura nel 2015.

Nello stesso anno fu anche sollecitata la costituzione di una Commissione d’inchiesta per accedere a tutti i documenti e fare così chiarezza sulla vicenda.

Del caso si interessò anche la trasmissione televisiva “Ballarò” che inviò una sua troupe a Palazzo Ghilini.

Il procuratore della Repubblica Enrico Cieri conferma di aver disposto misure di acquisizione di atti, per un’inchiesta di cui si sta occupando personalmente.