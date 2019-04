L’assessore Cinzia Lumiera invece di preoccuparsi dei falsi in bilancio pensa ai parcheggi rosa per le donne

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insito ma mi chiamo Evaristo e non posso esimermi dal sottolineare l’assurdità della trasferta romana dell’assessore al bilancio del nostro scassato Comune che s’è recata nella capitale, non per placare gli animi degli ispettori del ministero dell’interno i quali sono furenti a causa dei nostri cinque bilanci comunali che, secondo la Corte dei Conti, sono falsi dal 2012 al 2017, ma, in quanto anche assessora alle pari opportunità, per avviare una proposta di legge a livello nazionale affinché i “parcheggi rosa”, ovvero quelli dedicati alle donne in gravidanza e alle mamme con figli fino a 2 anni, siano finalmente normati. Si tratta certamente di una nobile iniziativa che affronta un problema reale ma che, seguendo una logica prioritaria, veniva dopo la necessità di far quadrare i conti di Palazzo Rosso mettendo a posto quei maledetti cinque bilanci. Infatti, pur senza i “parcheggi Rosa” le nostre donne parcheggiano lo stesso, ma senza soldi la città si ferma. Inoltre la legge proposta da Lumiera costringe il povero vigile urbano di turno ad eseguire, tutte le volte che vede un’auto parcheggiata in quel tipo di spazi, una verifica, partendo dal numero di targa, per sapere se quell’auto è intestata ad una donna con un figlio di due anni o incinta. Oppure che faccia la posta al possessore o alla posseditrice di quell’auto parcheggiata tendendo agguati alla mister Bean per bloccare l’abusivo al quale elevare la multa. Il tutto appare, oltre che comico, un po’ troppo complicato e sarebbe meglio che la simpatica Cinzia Lumiera, invece di fare del turismo romano, mettesse mano ai conti del Comune per raddrizzarli. Ma lei è andata a Roma perché proprio là i parcheggi rosa saranno inseriti all’interno del provvedimento per la modifica del Codice della Strada in attesa di approvazione nei due rami del Parlamento. Cosa che ci lascia perplessi e divertiti insieme, in quanto proprio Roma è nel caos più totale anche per quanto riguarda la viabilità e non credo che l’inserimento della norma voluta dalla sindaca Raggi possa migliorare la situazione. Anche perché a Roma le multe non le paga praticamente nessuno, figuriamoci quelle prese a causa di un parcheggio in uno “spazio rosa”.

Ma stammo a scherza’!?

E io pago.