Pernigotti: la variante edilizia sulla fabbrica scatena l’ira della proprietà turca contro il Comune

Novi Ligure – I turchi all’attacco dell’amministrazione comunale di Novi. Stiamo parlando, ovviamente, dei fratelli Toksoz e la questione riguarda la Pernigotti. O meglio la storica azienda di viale Rimembranza la cui destinazione d’uso sta smuovendo non poche polemiche tra il Comune e la proprietà turca.

A novembre, poco dopo la notizia della possibile chiusura imminente dello storico polo dolciario, poi avvenuta a febbraio, il Consiglio comunale di Novi Ligure aveva deliberato all’unanimità la volontà di impedire speculazioni edilizie sulla fabbrica di viale della Rimembranza.

E questa volontà si era poi concretizzata a febbraio: nella variante parziale al piano regolatore adottata dal Consiglio comunale si leggeva che la proprietà della Pernigotti poteva attuare un cambio di destinazione d’uso della fabbrica solo se avesse spostato la produzione all’interno del territorio comunale. Solo in quel caso, quindi, il vecchio edificio avrebbe potuto essere trasformato in case o uffici per poi magari venderlo.

In caso contrario tutto come prima, con la storica azienda sita nel centro della città e con pochi margini di guadagno in caso di cessione.

Ed è questa condizione che ha dato fuoco alle polveri: i fratelli Toksoz, imprenditori turchi proprietari della Pernigotti, hanno parlato di vera e propria “espropriazione” su un bene che fin dal 2017 è stato stimato per un valore di 7 milioni di euro. Inoltre la proprietà sostiene che la condizione prevista nella variante contrasterebbe con l’obiettivo della reindustrializzazione del sito prevista dall’accordo con il governo del novembre scorso, ancora da attuare.

Gli imprenditori turchi hanno perciò incaricato lo studio legale Legance di Milano di inviare al Comune di Novi un’osservazione alla variante.

“Infondata” è il termine usato dall’amministrazione comunale in riferimento alla tesi del gruppo Toksoz.

Secondo quanto spiegato dall’assessore all’Urbanistica del Comune di Novi, Maria Rosa Serra, “la previsione di ricollocare fuori dalla città di Novi Ligure la Pernigotti risale alla fine degli anni Ottanta, inizio anni Novanta. L’azienda era titolare di un’area industriale vicino al Cipian, oltre che del magazzino accanto alla Novi Elah Dufour, verso Serravalle. Il piano regolatore dell’epoca prevedeva la riconversione dello stabilimento in residenziale e terziario solo in caso di trasferimento fuori città. Quindi, oggi come allora, si vuole premiare chi delocalizza a Novi autorizzando il residenziale sulla fabbrica, attraverso una pianificazione urbanistica che guarda all’interesse pubblico generale”.

Serra ha quindi annunciato che il Consiglio comunale, in sede di approvazione della variante, respingerà l’osservazione della Pernigotti.