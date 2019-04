Pregiudicato astigiano responsabile di diverse truffe di vino e olio individuato e denunciato dai Carabinieri

Montiglio Monferrato – Si presentava a casa dell’anziano malcapitato trovando il modo di fargli acquistare cartoni di vino di qualità e poi gli rifilava scatole vuote o contenenti vino scadente. Era questo il modus operandi che un pregiudicato sessantenne di Asti adottava da più di 10 anni, mettendo a segno vere e proprie truffe in almeno una ventina di casi accertati. L’ultima a Chivasso, dove l’uomo, spacciandosi per un corriere, avrebbe convinto una coppia di anziani coniugi a farsi consegnare 150 euro per del vino che diceva esser stato ordinato da loro figlio. Nelle due scatole, ovviamente, di vino ce n’era poco e di scarsissima qualità, ma quella stessa mattina del 27 marzo, poco dopo il colpo, il sessantenne è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri di Montiglio Monferrato mentre era alla guida di un’auto sportiva. Attraverso i normali controlli, i militari sono venuti a conoscenza dei numerosi precedenti per truffa a suo carico, e a quel punto, grazie ad una diramazione delle informazioni fra le centrali operative di Asti, Alessandria e Torino, è stato possibile scoprire sia la truffa delle ore precedenti che un altro raggiro avvenuto alcuni giorni prima ai danni di un’anziana signora di Costigliole d’Asti, alla quale aveva spacciato il contenuto delle solite scatole mezze piene di vino scadente per olio di alta qualità.

Il truffatore, che pare abbia colpito un po’ ovunque in Piemonte e in Valle d’Aosta, e soprattutto nelle province di Torino, Biella ed Alessandria, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ivrea per l’episodio di Chivasso e alla Procura della Repubblica di Asti per quello di Costigliole d’Asti.