Auto finisce in un fosso a Novi: un morto

Novi Ligure – Un uomo di cinquantotto anni, Antonio Angelino, ha perso la vita stanotte poco prima della mezza, dopo essere uscito di strada mentre era alla guida della sua Fiat Punto bianca in via Edilio Raggio. Gli operatori del 118, accorsi sul posto, hanno tentato disperatamente di salvarlo ma l’uomo è morto durante il trasporto all’ospedale San Giacomo. Dai rilievi eseguiti dalla Polizia stradale di Tortona, giunta sul posto assieme ai Vigili del Fuoco, risulta che Angelino sia uscito di strada forse a causa di un colpo di sonno o di un malore, finendo nel fosso nei pressi della falegnameria Gamalero di Vernetti all’altezza del civico 93, mentre era diretto in città.