Bancarotta: in tredici sotto inchiesta per il fallimento di Energia & Territorio e ET Serco

Alessandria – Sono indagati per bancarotta i vertici di Energia e Territorio e di ET Serco, rispettivamente partecipata della Provincia e controllata.

Il procuratore aggiunto Tiziano Masini ha notificato tredici avvisi di chiusura indagini a chi ricoprì gli incarichi di presidente, di membri dei consigli di amministrazione e di componenti dei collegi sindacali.

Tredici gli indagati nell’inchiesta condotta dal pm Tiziano Masini.

Per la società Energia & Territorio: Guido Ratti 69 anni, di Acqui, che fu presidente cda, Marco Laguzzi, vicepresidente (oggi consigliere comunale a Predosa) James Pingani di Tortona, amministratore delegato, Ennio Negri (già sindaco di Tortona) e Paolo Onetti, di Alessandria, membri del cda, più Mario Fedriani, 58, di Arquata, e Fabio Margara, 60, di Frassineto Po, rispettivamente presidente e componenti del collegio sindacale, commercialisti.

Per la ET Serco sono indagati di nuovo Guido Ratti, presidente, Simone Bigotti, che era vicepresidente del cda e oggi è sindaco di Borgoratto alessandrino, Enrico Boccardo, 50 anni, di Bosconero, amministratore delegato, Pietro Macagno, 58 anni, di Moncalieri, e Maurizio Lanza, 59 anni, di Cassine, membri del cda, oltre a Luigi Massa, 69 anni, di Casale, Domenico Ivaldi, 77 anni, di Alessandria, e Margara, il primo presidente e gli altri due membri del collegio sindacale, commercialisti.

Tramite i loro legali, gli indagati stanno recapitando al magistrato inquirente memorie e relazioni per chiarire le singole posizioni, che saranno vagliate ai fini di una futura richiesta di rinvio a giudizio.

La storia di Energia & Territorio risale alla fine degli anni ottanta, precisamente nel 1988. Semplificata con la sigla in E&T, era stata costituita dalla Provincia come braccio operativo per realizzare infrastrutture, iniziative di valorizzazione e servizi con una descrizione dell’oggetto sociale dilatata ad ampio raggio.

Gli ambiti ricoperti erano i più disparati: dalle infrastrutture informatiche alla telecomunicazione, dal risparmio energetico alla manutenzione impianti termici, gestione finanziamenti, gestione siti internet, rapporti con la Cina, gestione delle multe, progettazione e realizzazione di una strada in Sardegna.

Tra le società figliate da Energia & Territorio c’era appunto ET Serco, costituita con il principale obbiettivo di attuare, per conto della Provincia, le infrastrutture per la banda larga multicanale a cui, in realtà, fu dato corso soltanto in minima parte.

Infatti, dopo pochi anni, il progetto si interrò e non vide mai la luce. Nel nulla di fatto, si infittirono le passività tanto che furono attuate delle operazioni di rimedio che, però, non diedero i risultati sperati, anzi. Il “paziente” si aggravò sia tenendo libri contabili e scritture in modo irregolare e incompleto, sia, in una situazione di già evidente dissesto, eseguendo pagamenti a favore di alcuni creditori e a danno di altri come, ad esempio, l’elargizione di 15.000 euro alla Junior Libertas Pallacanestro.

Per Energia & Territorio la bancarotta si focalizza in modo particolare, sulla contestata distrazione di un milione e 800 mila euro, somma che la società aveva ottenuto in prestito dal Monte dei Paschi di Siena, con garanzia fidejussoria della Provincia.

Soldi che avrebbero dovuto servire a realizzare la banda larga che però non soltanto non fu portata a compimento ma nella relazione della gestione al bilancio della ET Serco del 31 dicembre 2011 era stato segnalato che l’opera era sospesa e che erano maturati ingenti debiti nei confronti di alcuni fornitori.

Poi il fallimento, sia di Energia & Territorio che di ET Serco.