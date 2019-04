Deve scontare sei anni di carcere per furti nell’alessandrino: beccato sul regionale Genova – Torino

Novi Ligure – Pizzicato sul regionale Genova-Torino un trentaduenne di Alessandria con a carico un ordine esecutivo di carcerazione. È successo lo scorso primo aprile intorno alle 5 di pomeriggio, quando una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Novi Ligure, nel corso di un normale controllo, ha ritenuto di dover procedere con ulteriori accertamenti ed ha condotto l’uomo nei propri uffici. Lì gli agenti hanno scoperto che su di lui pendeva un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa nei giorni precedenti dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pavia, di 6 anni e 9 mesi per numerosi furti commessi in esercizi pubblici nell’alessandrino e nei comuni di Milano e Genova, ed hanno dunque proceduto al suo trasferimento nella Casa Circondariale di Alessandria.