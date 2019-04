Il Viaggio di Yao

E’ un film di genere commedia del 2018, diretto da Philippe Godeau, con Omar Sy e Lionel Louis Basse. Uscita al cinema il 04 aprile 2019. Durata 103 minuti. Distribuito da Cinema Distribuzione.

Il film diretto da Philippe Godeau, racconta la storia di Yao (Lionel Basse), che vive nel nord del Senegal, ha tredici anni e vuole incontrare a tutti i costi il suo idolo: Seydou Tall (Omar Sy), un celebre attore francese invitato a Dakar per presentare il suo nuovo libro.

Per realizzare il suo sogno Yao organizza la sua fuga a 387 km da casa. Toccato dal gesto del ragazzo, Seydou decide di riaccompagnarlo a casa attraversando il paese…

Tra mille avventure per la strana coppia sarà un rocambolesco ritorno alle radici.

DATA USCITA: 04 aprile 2019

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Philippe Godeau

ATTORI: Omar Sy, Lionel Louis Basse, Gwendolyn Gourvenec, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, Abdoulaye Diop

Megaplex Stardust Tortona

dal 4 aprile 2019

SALA 5

da lunedì a venerdì 20:30

sabato 17:30 – 20:30

domenica 15:20 – 17:30 – 20:30

PAESE: Francia

DURATA: 103 Min

DISTRIBUZIONE: Cinema Distribuzione.