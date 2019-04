Muore nel bosco per un malore, il cane lo veglia fino all’arrivo dei carabinieri

San Casciano (Maria Rosa Di Termine – La Nazione) – Lo hanno ritrovato senza vita nelle campagne di Loro Ciuffenna in provincia di Arezzo, vittima probabilmente di un malore. Accanto all’uomo ormai senza vita, un pensionato originario di Lecce ma residente a San Casciano Val di Pesa, c’era il cane che l’aveva vegliato per tutto il tempo.

A quanto si è appreso domenica scorsa il pensionato era ospite in casa di parenti, quando si era allontanato con il suo fedele amico a quattro zampe per una passeggiata nei boschi alle pendici del Pratomagno, facendo poi perdere le sue tracce.

Non vedendolo rientrare, i congiunti e i conoscenti avevano dato l’allarme e lunedì sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione di Loro Ciuffenna e i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi. Ma per localizzare il corpo del sancascianese ormai senza vita è stato prezioso il contributo di un appassionato pilota di droni. Era in zona per esercitarsi con il suo apparecchio telecomandato quando è stato fermato dai parenti e dagli amici dello scomparso che gli hanno chiesto aiuto.

Il valdarnese ha subito fatto alzare in volo il dispositivo ed è riuscito a vedere in breve dall’alto lo sfortunato escursionista e il suo cagnolino.

L’uomo e il cane in un’area impervia nelle vicinanze di un’oliveta, in località Le Valli. Il pilota ha quindi inviato le coordinate Gps ai pompieri che hanno raggiunto il luogo del ritrovamento con una jeep Land Rover Defender. Una volta arrivati sul posto agli occhi dei cinque vigili del fuoco che componevano la squadra si è presentata una scena a dir poco commovente. Il cane era accucciato accanto al sessantasettenne: non si era mosso per tutta la notte dal punto preciso in cui il suo affezionato padrone si era accasciato al suolo perdendo la vita. Era rimasto fermo per ore, quasi a fornire all’amico protezione e a sperare che si riprendesse. Un piccolo Argo dei nostri tempi, che dimostra ancora una volta quanta sia incondizionata la fedeltà e l’amore che lega gli animali ai loro padroni.

Si è rivelata vana, purtroppo, la corsa dei sanitari del 118 e dell’ambulanza dei volontari della Misericordia di San Giovanni che hanno potuto solo constatare il decesso. I pompieri, quindi, hanno recuperato la salma e sono in corso in ogni caso le indagini dei militari loresi per fare piena luce sull’accaduto.