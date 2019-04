E’ un film di genere horror, thriller del 2019, diretto da Jordan Peele, con Lupita Nyong’o e Winston Duke. Uscita al cinema il 04 aprile 2019. Durata 120 minuti. Distribuito da Universal Pictures.

Il film, diretto da Jordan Peele, è ambientato ai giorni nostri lungo l’iconica costa della California del Nord e ha come protagonista l’attrice premio OscarLupita Nyong’o nel ruolo di Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d’infanzia sul mare con il marito Gabe (Winston Duke) e i due figli per un’idilliaca vacanza estiva.

Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia.

Dopo un’intensa giornata trascorsa in spiaggia con i loro amici, Adelaide e la sua famiglia tornano a casa. Quando cala l’oscurità, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano…

DATA USCITA: 04 aprile 2019

GENERE: Horror, Thriller

ANNO: 2019

REGIA: Jordan Peele

ATTORI: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Anna Diop, Kara Hayward, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II, Evan Alex, Emile Alex, Shahadi Wright-Joseph, Cali Sheldon, Noelle Sheldon, Duke Nicholson

Megaplex Stardust Tortona

dal 4 aprile 2019

SALA 2

da lunedì a venerdì 20:20 – 22:50

sabato 17:40 – 20:20 – 22:50

domenica 15:10 – 17:40 – 20:20 – 22:50

PAESE: USA

DURATA: 120 Min

DISTRIBUZIONE: Universal Pictures.