Casale, pareggio che sa di beffa contro il fanalino di coda Pro Dronero

Casale Monferrato (Casale Fbc 2 – Pro Dronero 2) – Ancora un pareggio, l’ennesimo, per il Casale Fbc che, al “Palli”, 30° giornata del campionato di serie D girone A, impatta per 2-2 contro la Pro Dronero, ultima in classifica, e rimanda ancora una volta l’appuntamento con quella vittoria che manca da metà gennaio.

Partita, nel complesso, non bella da parte dei Nerostellati, con molti errori, da una parte e dall’altra, e che per i monferrini poteva trasformarsi in gioia non fosse stato con la rete a poco dallo scadere del giovane Mirko Mazzucco e che invece si è risolta in una beffe con il definitivo pareggio della Pro Dronero, con la difesa nerostellata immobile, sul guizzo vincente di Maglie.

In classifica le cose non sono molto cambiate per i monferrini, a due punti dalla zona playoff, e domenica prossima ci sarà lo scontro diretto in casa del Chieri.

La cronaca.

Il Casale parte bene e si rende pericoloso in due occasioni, al 6’ e all’8’, poi al 21’ arriva il vantaggio della Pro Dronero: errore di Cardini che perde una palla sanguinosa, Isoardi la recupera, il primo tiro e rimpallato da Fontana, arriva Sall che non ha difficoltà a insaccare.

Al 42’ pareggio dei Nerostellati: assist di Cardini per il gran tiro di Vecchierelli che non lascia scampo a Rosano.

Nella ripresa il match tende un po’ a perdere di intensità almeno fino alla mezz’ora quando il Casale resta in dieci per l’espulsione di Todisco, doppia ammonizione.

Al 42’ monferrini in vantaggio: azione di calcio d’angolo, guizzo di Mazzucco che di testa corregge in rete per il provvisorio 2-1.

Ma la gioia dei piemontesi dura poco: al 46’ pareggia la Pro Dronero con il tiro dalla distanza di Galfrè, gran risposta di Fontana, la palla resta lì e Maglie, di testa, trova il varco giusto per il 2-2 finale.

CASALE FBC – PRO DRONERO 2-2

Casale Fbc (4-3-3): Fontana; Simone, Bettoni, Todisco, Fabbri (1’st M’Hamsi); Brugni, Cardini, Vecchierelli; Pavesi (33’pt Buglio A. 1’st Sadouk),Cappai (40’st Mazzucco),Coccolo (47’st Sall M.). A disp.: Consol, Battista, Osellame, Cintoi. All.: Buglio F.

Pro Dronero (4-4-2): Rosano; Toscano (38’st Sangare) Caridi, Maglie, Giraudo; Brondino, Galfrè, Rastelli (1’st Rivero),Isoardi; Sall A., Dutto. A disp.: Circio, Guerra, Peirano, Ciccone, Fisher, Niang, Sangare, Isoardi. All.: Caridi.

Gol: 21’pt Sall (PD),42’pt Vecchierelli (C),43’st Mazzucco (C),46’st Maglie (PD).

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto.

Ammoniti: Buglio A., Todisco, Bettoni, Coccolo (C); Brondino (PD).

Espulsi: 34’st Todisco (C).

Corner: 5-2.

Recuperi: 2+2.

Note: Osservato un minuto di silenzio per i dieci anni dal terremoto dell’Aquila.