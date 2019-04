Al Vinitaly di Verona vini alessandrini in prima linea. Battesimo del fuoco per il Dolcetto Docg di Ovada

Alessandria – Vini alessandrini sugli scudi alla 53° edizione di Vinitaly di Verona, dal 7 al 10 aprile. Alla storica kermesse enologica sono, infatti, presenti, numerosi vini da Tortona a Gavi fino a Ovada. Tra i vini selezionati troviamo il Timorasso, il Gavi, il Brachetto d’Acqui e il Grignolino per un totale di 78 aziende, una in più rispetto al 2018.

New entry il Dolcetto d’Ovada docg che ha ufficialmente debuttato nel padiglione 10 del Piemonte. Oggi, nello stand della Regione Piemonte, sarà celebrato il 2019 come Anno del Dolcetto col presidente Sergio Chiamparino, l’assessore Giorgio Ferrero e il presidente di Piemonte Land Filippo Mobrici, botteghe del vino, Consorzi ed Enoteche regionali.

Ma in generale, comunque, tutti i vini piemontesi tirano parecchio, soprattutto in casa propria.

Secondo uno studio di Nomisma Winemonitor, effettuato appunto in occasione della kermesse veronese, l’86% dei piemontesi nell’ultimo anno ha bevuto vino e il 43% si dichiara un consumatore abituale. Si beve soprattutto a casa, il 70% del campione lo fa.

Altro dato interessante è che il consumatore è pronto a spendere più della media italiana. Nell’ultimo anno, infatti, ha sborsato in media 6,7 euro per una bottiglia di vino per consumo domestico (2 cent in più del resto d’Italia) che diventano 15,7 euro quando si sceglie di consumarlo al ristorante o in enoteca (3 cent in più).

I piemontesi a differenza degli italiani preferiscono i vini rossi (48% contro 42) e meno quelli bianchi (14% contro il 18) e lo spritz (18% contro il 21). E sono disposti a pagare fino a 6,7 euro per un calice di vino contro una media nazionale di 7 centesimi inferiore.

Tutto questo in aggiunta al fatto che il turista piemontese è, tra quelli italiani, quello più interessato ad un turismo di tipo enologico. Sono il 26%, il 4% in più della media italiana. E i territori del vino subalpino, che vanta 17 docg e 42 doc, sono anche indicati come meta preferita di un prossimo viaggio dal 33% del campione.

Secondo Filippo Mobrici, presidente di Piemonte Land of Perfection, l’associazione che raggruppa 12 dei consorzi di tutela delle Doc e delle Docg, un’opportunità da sfruttare al meglio, in ottica di turismo enogastronomico, sarebbe quella del riconoscimento Unesco dei paesaggi e dei territori di Langhe Roero e Monferrato.

“E dobbiamo farlo adesso – ha sottolineato Mobrici – prima che i nostri concorrenti ottengano quel riconoscimento”.