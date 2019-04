Grigi: cuore e grinta non bastano, al “Mocca” passa un Arezzo cinico e pratico

Alessandria (Alessandria 2 – Arezzo 3) – L’Alessandria cade al “Moccagatta” contro l’Arezzo nel posticipo serale valido per la 34° giornata del campionato di calcio di serie C girone A.

Finisce 3-2 per la compagine toscana, una sconfitta che per i mandrogni arriva dopo la vittoria in casa della Pro Vercelli di sei giorni fa.

Si complica, così, il sogno playoff dell’Orso, ora distante sei punti dalla decima posizione.

Parte bene la truppa grigia che mette subito i brividi agli amaranto toscani con il colpo di testa di De Luca alto da pochi passi.

All’8’ col colpo di testa vincente di Sbampato sulla punizione di Bellazzini e Alessandria in vantaggio.

Al 16’, nel momento migliore dei piemontesi, pareggia l’Arezzo: Cutolo serve Brunori che, dal centro sinistra, rientra sul destro e disegna una parabola perfetta che si insacca sotto il sette, lasciando ammutolito Cucchietti.

L’Alessandria non ci sta e con un sinistro da fuori di Bellazzini, al 34’, impegna severamente Pelagotti.

Gli ospiti trovano il pari a fine primo tempo: Serrotti, al 42′, con un gran destro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo mette la palla in rete.

La ripresa vede subito l’Arezzo segnare il terzo gol ancora con Brunori che, al 2’, si incunea tra Sbampato e Gazzi e fulmina Cucchietti con un pallonetto beffardo.

Al 5’ rispondono i Grigi con Santini che sfiora il palo poi De Luca, al 10’, costringe Pelagotti alla respinta in angolo.

L’Alessandria tenta un furibondo assalto e accorcia le distanze con Akammadu al 90’. Troppo tardi, però. Dopo 5’ di recupero l’arbitro fischia la fine del match che vede vittorioso un Arezzo decisamente cinico.

L’Alessandria resta così ferma a 36 punti, a -6 dalla zona playoff.

Alessandria 2 – Arezzo 3

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti; Sbampato (16’ st Rocco), Gazzi, Panizzi; Gemignani, Tentoni (34’ st Sartore), Checchin (34’ st Gerace), Badan; Bellazzini (16’ st Maltese); De Luca, Santini (27’ st Akammadu). All.: Colombo.

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani (26’ st Zappella), Pelagatti, Borghini, Sala; Buglio (44’ st Remedi), Basit, Foglia; Serrotti; Cutolo (36’ st Rolando), Brunori. All.: Dal Canto.

Gol: pt 8’ Sbampato, 16’ Brunori, 42’ Serrotti, st 2’ Brunori, 45’ Akammadu

Arbitro: Meleleo di Casarano.

Corner: 8-2.

Ammoniti: Buglio, Badan, Maltese, Pelagotti.

Recuperi: 1+6.