Incidente sulla A21 all’altezza di Felizzano: scontro tra un’ambulanza e un camion, quattro feriti

Felizzano – Lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza, all’altezza del comune di Felizzano, un’ambulanza della Croce Verde di Alessandria è rimasta coinvolta in un incidente con un camion. È avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14.45, quando i veicoli, che viaggiavano in direzione Piacenza, si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenute la Polstrada di San Michele e il 118. Quattro persone sono rimaste ferite, ma tutte con lesioni non gravi. L’ambulanza stava effettuando un trasporto privato.