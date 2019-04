Invasione di campo dopo la partita Novese-Spinetta Marengo: denunciato il consigliere comunale Vincenzo Demarte della lista “Dema”

Novi Ligure – Sono dovuti intervenire i Carabinieri alla fine dell’incontro calcistico fra Novese e Spinetta Marengo, tenutosi ieri pomeriggio allo stadio comunale “Costante Girardengo” e valevole per il campionato di seconda categoria del girone L. I militari hanno infatti dovuto bloccare un’invasione di campo da parte di alcuni tifosi, che hanno tentato di aggredire un calciatore della novese senza però riuscirvi. Il gesto, tuttavia, ha scatenato reazioni tra le tifoserie, e i tafferugli sono stati contenuti appunto dall’azione dei Carabinieri in servizio O.P., anche grazie al supporto di altre due pattuglie.

Due le persone deferite per l’invasione di campo, una delle quali particolarmente nota ad Alessandria: si tratta infatti di Vincenzo Demarte (nella foto), Consigliere Comunale nel capoluogo, che ricostruisce così l’accaduto: “Ho certamente sbagliato. In realtà il mio gesto non è stato di aggressione, anzi, volevo riportare la calma tra i giocatori e salvaguardare l’incolumità di mio figlio”. Il noto politico, ex Italia dei Valori, e ora nella lista “Dema”, è però finito a terra nella concitazione. “Non ero il solo in campo – ha aggiunto Demarte – sono entrato dopo un gruppetto di persone. Mio figlio era stato colpito ripetutamente dal numero 17 della Novese, prima alle gambe e poi ad uno zigomo. Ecco il motivo della mia irruzione. Dirò esattamente queste cose ai Carabinieri per spiegare l’accaduto, ma spero che in qualche modo, confidando nella serietà dei dirigenti della Novese, l’equivoco si possa chiarire e i rapporti societari possano tornare normali. Nel mio dna non ci sono certamente elementi di violenza”.

La seconda persona denunciata è invece un uomo di 38 anni, ma sono in corso ulteriori accertamenti e indagini per identificare altri tifosi coinvolti nel parapiglia e per chiarire le effettive responsabilità.

Il Comando Compagnia Carabinieri di Novi Ligure ha segnalato l’accaduto al Questore di Alessandria per valutare l’opportunità di emettere un D.A.S.P.O. nei confronti dei soggetti già identificati.