Ladri in azione a Mirabello e Occimiano: rubate poche centinaia di euro

Occimiano – Sono ancora al lavoro i Carabinieri di Occimiano per individuare i ladri che ieri pomeriggio hanno messo a segno due colpi rispettivamente a Mirabello e ad Occimiano. Nel primo caso, si sono introdotti in un appartamento in Via Palestro intorno alle 5 e mezza, e poco più tardi, alle 7, hanno invece colpito ad Occimiano in Via Garibaldi.

In entrambi i casi, il bottino ammonta a poche centinaia di euro, ma le abitazioni sono state messe letteralmente a soqquadro.