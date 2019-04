Novipiù Casale espugna il campo della Leonis Roma: playoff a portata di mano

Roma – Una vittoria che vale i playoff per la Novipiù Casale che, in casa di Leonis Roma, si è imposta 109-107 al termine di una gara sofferta con la Junior che fatica nel primo quarto, prende il largo nel secondo e nel terzo e poi subisce il ritorno della squadra romana nel quarto.

Loschi e Musso firmano i punti finali che valgono la vittoria, la quinta consecutiva.

La cronaca, tratta dal sito della Novipiù.

Pinkins e Fall aprono la partita poi le due retine iniziano a muoversi a ripetizione e il tabellone recita 5-6; Fanti realizza solo uno dei liberi a disposizione mentre Bushati firma l’8-6. Pepper arma il braccio dall’area ma dall’altra parte c’è Fall già pronto a rispondere: Pinkins piazza la sua prima tripla ma Bushati risponde con la stessa moneta mentre Cattapan si fa valere sotto le plance. Eurobasket prova ad affidarsi ad un Bushati ispiratissimo (20-15) e coach Ferrari chiama subito timeout: Valentini risponde presente ma dall’altra parte c’è già Fanti in lunetta (2/2). La Novipiù non riesce a trovare il giusto feeling e Loschi ne approfitta: Battistini prova a scuotere i suoi ma poco dopo il ferro respinge i tiri di Musso e Valentini mentre è ancora Loschi ad andare a segno dalla linea della carità. Pinkins trova il canestro dalla media, a cui risponde subito Fall mentre Battistini chiude il quarto 28-23.

Il gioco da tre punti di Loschi dà il via al secondo periodo, mentre per la Novipiù ci pensano Pepper e Battistini: la tripla di Bushati tiene in vantaggio i suoi, ma Pepper non è da meno mentre Fall e Loschi vanno a segno da sotto le plance (36-30). Musso sfrutta il fallo tecnico a favore dei rossoblu andando a segno dalla lunetta e Denegri è chirurgico dai 6.75 metri (36-34): Bushati e Infante sono in fiamme da tre punti e riportano Eurobasket sul +6 (42-36). Musso si alza dall’arco e non sbaglia ma anche Bonessio si fa trovare pronto dall’area: Pinkins piazza il gioco da tre punti che vale il 46-42 e alla tripla di Denegri è timeout per coach Nunzi. Fall e Pinkins si rispondono a vicenda e poi c’è ancora Denegri dall’arco per il 50-50: anche Musso si sblocca dalla lunga distanza mentre Fall vince un viaggio in lunetta (2/2). La Novipiù vuole allungare con Battistini e Pinnkins ed è la tripla di Pepper a chiudere il secondo quarto sul 54-60.

I canestri di Fall e Cesana inaugurano il terzo periodo con Pepper che continua a premere sull’acceleratore sfruttando qualche errore di troppo di Roma: Infante prova a scuotere i suoi, ma c’è ancora Pepper ad andare a segno, questa volta dalla lunga distanza (58-67). La Novipiù ha cambiato faccia e Cesana trova un nuovo canestro mentre coach Nunzi ferma subito il gioco: al rientro sono Fanti e Loschi a trovare il canestro e questa volta è coach Ferrari a richiamare i suoi in panchina. Pepper e Denegri continuano a infiammare la retina dalla lunga distanza e sanciscono il 62-75 con i rossoblu che tornano ad essere aggressivi anche in difesa: Fall è chirurgico a cronometro fermo mentre Loschi e Cattapan muovono le rispettive retine. Eurobasket vuole riaccorciare il gap di svantaggio, ma Cesana non ci sta (67-79): Loschi non smette di segnare mentre Denegri continua ad avere la mano infuocata. Musso trova una tripla difficilissima e lui e Bushati danno il via ad una saga di triple mentre Cattapan realizza un ottimo gioco da tre punti: Battistini vola a rimbalzo e Cattapan trova canestro dall’altra parte con il terzo periodo che si chiude sul 75-92.

L’ultimo quarto si apre con la tripla di Loschi e il gioco da tre punti di Fanti che vale l’81-92: Pinkins sblocca la Novipiù ma Loschi trova ancora una tripla importantissima per i suoi. Battistini continua a mostrare i muscoli sotto a rimbalzo ma in fase offensiva i rossoblu sono in difficoltà: Infante infila la tripla dell’87-94 e coach Ferrari prova a fermare il gioco. Eurobasket accorcia ulteriormente ma Pinkins trova il tap in vincente mentre Bushati realizza solo uno dei liberi a disposizione; Pinkins non smette di muovere la retina rossoblu e Bernardo è glaciale dall’arco per il 90-101. Fanti accorcia nuovamente ma Pepper non ci sta mentre Loschi fa 2/2 dalla lunetta seguito poi da Fanti dall’area: i rossoblu litigano con il ferro e sul canestro di Fall (98-104) coach Ferrari chiama i suoi in panchina. Al rientro è Loschi a trovare due punti dalla lunetta mentre Bushati realizza il 103-104: Pepper realizza entrambi i liberi ed è nuovamente timeout per Roma (103-106). Eurobasket sbaglia la rimessa poi c’è ancora Pepper in lunetta (1/2) e nuovo timeout per coach Nunzi: i padroni di casa trovano il canestro con Loschi, poi ancora Musso in lunetta (2/2) e la Novipiù conquista la vittoria 107-109.