Perseguitava e picchiava l’ex compagna: arrestato stalker seriale

Asti – È finito in carcere venerdì scorso un quarantasettenne astigiano accusato di ripetute vessazioni e pratiche di stalking ai danni dell’ex convivente.

L’uomo, a seguito di tempestive indagini, è risultato responsabile dei reati di violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. È infatti dal 2018 che l’ex compagna era costretta a subire violenze fisiche e morali, minacce, anche di morte, e continue limitazioni della propria libertà personale.

La situazione si è però ulteriormente aggravata a seguito della rottura del rapporto di convivenza, tanto che la donna era stata costretta persino ad abbandonare il proprio lavoro in un esercizio pubblico per paura d’incontrare l’ex fidanzato. In un caso, proprio mentre lei stava lavorando, l’uomo si era infatti presentato di sorpresa e l’aveva percossa fino a causarle la rottura di un dente, oltre a varie lesioni fisiche documentate nel referto medico del pronto soccorso.

La sistematicità e la gravità delle aggressioni, di volta in volta più violente, hanno dunque condotto le autorità competenti ad adottare il provvedimento di custodia cautelare in carcere per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, tanto più che lo stalker non aveva manifestato alcun ravvedimento e anzi appariva sempre più determinato.

L’arresto è stato operato dalla Squadra Mobile della Questura di Asti su ordinanza del Tribunale di Vercelli, consentendo di porre un argine alla probabile reiterazione dei reati e tutelando così l’integrità fisica della vittima.