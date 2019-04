Scoperto e denunciato truffatore on line valenzano

Valenza – Un cinquantaquattrenne residente ad Alessandria è stato denunciato per truffa dai Carabinieri della Stazione di Valenza.

Il raggiro si sarebbe verificato a gennaio ai danni di una valenzana di 25 anni, quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva pubblicato on-line tramite un profilo falso un’inserzione per la vendita di un’aspirapolvere.

Dopo essere riuscito a farsi accreditare la somma di 160 Euro come caparra dall’ignara acquirente, si era infatti intascato la somma rendendosi poi irreperibile.