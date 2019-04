Spacciatore pluripregiudicato finisce in manette

Asti – Arrestato per spaccio un pregiudicato albanese di 47 anni. È avvenuto nei giorni scorsi ad Asti in zona Piazza Marconi, dopo alcune settimane di appostamenti che la Sezione Antidroga della Questura cittadina aveva effettuato nei dintorni di un appartamento a ridosso della stazione ferroviaria, dove era stata segnalata più volte la presenza di numerosi tossicodipendenti.

Gli scambi di sostanze stupefacenti sono stati molteplici durante i giorni di appostamento degli agenti. Tutti i “clienti”, una volta citofonato all’interno del condominio, entravano nell’androne per poi uscirne velocemente, qualche attimo dopo, con fare circospetto. Sono state almeno nove le compravendite osservate, al che i poliziotti hanno ritenuto di dover passare all’azione: accertato l’ennesimo scambio di denaro e droga sul pianerottolo dell’appartamento dell’indagato, hanno perquisito due uomini intenti a lasciare il palazzo trovando loro addosso, occultate rispettivamente nelle scarpe e nel giubbotto, alcune dosi di cocaina. A quel punto, gli agenti hanno fatto irruzione a casa dello spacciatore, dove, oltre a materiale utile per la pesatura delle sostanze, nonché per il taglio e il confezionamento specifico di cocaina, hanno rinvenuto 850 Euro attribuibili alla sua attività criminale.

L’uomo veniva a quel punto arrestato, in flagranza di reato, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato poi convalidato dal Gip del Tribunale di Asti, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.