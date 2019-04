Tonfo Bertram Derthona a Capo d’Orlando

Capo d’Orlando – Brutto ko esterno per Bertram Derthona, battuta da Capo d’Orlando 104-84 nel match valido per la 28° giornata del campionato di basket serie A2 Ovest.

Una sfida sempre in salita per i ragazzi allenati da coach Ramondino, partiti subito con il freno a mano e mai in partita.

Nella squadra bianconera non sono bastati i ben 30 punti del solito Alibegovic, oltre ai 21 di Bertone e gli 11 di Garri.

La cronaca della partita tratta dal sito di Derthona Basket

Avvio di gara molto complesso per la Bertram Derthona, che subisce le iniziative di Capo d’Orlando, desiderosa di inseguire la promozione in Serie A e guidata dalle giocate della migliore coppia – Triche e Parks – di stranieri del campionato: al 5’ il punteggio è 24-7. La reazione dei bianconeri è affidata alle giocate di Alibegovic e alle triple di Ndoja e Garri, ma i successivi canestri di Triche, Mei e Laganà spingono la Benfapp al 38-17 del 10’.

Nella seconda frazione la Bertram gioca alla pari con gli avversari, trovando buone soluzioni offensive nel parziale: all’intervallo la Benfapp conduce per 60-38 nel punteggio.

Nel terzo periodo la squadra di casa allunga ulteriormente nel punteggio, anche grazie a percentuali eccellenti nel tiro da tre punti: la frazione è chiusa dal canestro di Neri, che vale l’88-57 del 30’.

Nell’ultimo quarto i siciliani amministrano il margine accumulato in precedenza e trionfano per 104-84 alla sirena.