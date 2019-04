Chi ha ucciso il marito di Lara Bombonati, la ventiseienne foreign fighter di Garbagna diventata Khadija?

di Andrea Rovere – Si avvia a concludersi con una probabile assoluzione per incapacità d’intendere e di volere il processo a Lara Bombonati, la ragazza di Garbagna accusata di coinvolgimento in attività terroristiche di matrice jihadista.

La storia è assai nota, con lei che conosce in rete il futuro marito, il siciliano Francesco Cascio, fino alla conversione dei due all’islam, alla radicalizzazione in Turchia, e all’arresto in Italia, dove Lara, ormai vedova di Francesco, pare stesse progettando di tornare in Medioriente con un uomo che l’aspettava in Belgio.

Le manette scattano infatti poco prima della partenza per Bruxelles, e da allora la Bombonati è sotto custodia cautelare in carcere in attesa di conoscere il proprio destino. Cosa che avverrà presto, esattamente il 19 aprile.

Fra l’altro, l’ultima udienza sarà quella dove il perito nominato dalla Corte d’Assise su richiesta della difesa illustrerà la propria relazione (già depositata), ed è quest’ultima che potrebbe pesare in modo determinante sul verdetto finale, in quanto vi si sostiene che Lara, “a causa di infermità mentale, era totalmente incapace di intendere e di volere”. Secondo il professor Adolfo Francia, psichiatra di chiara fama, la ventottenne di Garbagna non era infatti consapevole di un suo coinvolgimento in associazioni terroristiche islamiche, come invece sostiene la Procura Distrettuale di Torino, e pertanto, anche se tale coinvolgimento, sempre negato dalla ragazza, fosse provato, è comunque possibile che i giudici decidano per un’assoluzione in virtù dell’infermità mentale riscontrata dal perito e che assegnino Lara ad una struttura di cura.

Solo che gli interrogativi di questa vicenda non si fermano a quelli inerenti la colpevolezza o meno dell’accusata, poiché, se il destino di Lara Bombonati sarà chiaro a breve, è quello di qualcun altro ad essere tutt’ora avvolto nel mistero. Di Francesco Cascio, infatti, sembra non voler parlare nessuno. Secondo la moglie è morto come martire in Siria. Almeno, così le avrebbero detto. Ma per l’appunto si tratta di notizie riportate. I fatti sono che Lara dal Medioriente ha fatto ritorno da sola, e che il corpo di Francesco non è mai stato ritrovato.

Ma allora perché del Cascio non si parla più? Che fine ha fatto? Questa è una domanda che, quantomeno sotto i riflettori della stampa, non è mai arrivata. Ed è per questo che noi di Alessandria Oggi stiamo tentando di capire se vi siano delle indagini in corso e a quali risultati abbiano portato finora. Un ragazzo italiano è scomparso in Siria, e nessuno sembra occuparsene, nessuno si chiede se sia veramente morto e, nel caso, come, e dove sia il suo corpo. È improbabile che i genitori possano essersi accontentati della versione della nuora, tanto più che pare fosse stata lei a spingere il marito a “fare il proprio dovere” combattendo fra le file dei jihadisti, e che dunque le convinzioni di quest’ultimo stessero vacillando. Solo che Francesco dalla Siria non tornerà, e che abbia davvero combattuto da qualche parte non risulta da nessuna parte. Potrebbe certo essere morto, ma anche in circostanze diverse da quelle che oggi sembrano date per scontate in assenza del benché minimo riscontro oggettivo. Eppure ci si ferma alle parole. Un po’ poco per archiviare la faccenda e passare oltre.

Del resto, Lara il suo processo lo ha avuto, e se Francesco è davvero morto, i suoi genitori hanno quantomeno il diritto di sapere, di piangerlo al cospetto della verità.