Il presidente Baldi: le Province, così come sono state riformate, sono solo macchine da debiti

Alessandria (Andrea Rovere) – “Le cessioni di immobili sono una via praticabile nell’immediato per mettere una pezza sul buco di bilancio della Provincia, ma non la soluzione ad un problema di natura endemica”. Lo dice il Presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi, che al telefono ci chiarisce come le cessioni straordinarie previste nel piano di rientro che sarà portato domani in Consiglio, non sarebbero risolutive nemmeno se, nel corso dei quattro anni in cui saranno fatte, andassero tutte a buon fine e riuscissero a coprire l’intero disavanzo, poiché è un sistema disfunzionale a produrre certe situazioni. “Il disavanzo – dichiara Baldi – deriva dalle decisioni dello Stato, dalla riforma Delrio. Cioè dai tagli che lo Stato ha fatto su tutte le province. Non si tratta di vecchi ammanchi. Qui si tratta di mancati trasferimenti statali”. Se infatti dallo Stato e dalla Regione non cominceranno ad arrivare contributi adeguati agli oneri finanziari della Provincia, ente che ad oggi ha una ridottissima autonomia di gestione delle proprie finanze, il problema tornerà immancabilmente a ripresentarsi, ed è pertanto ovvio che la vera soluzione non possa essere trovata dagli amministratori locali, ma debba venire da Roma, da una riforma strutturale delle Province lasciata a metà sulla via dell’abolizione delle stesse, mai avvenuta, e che invece le ha gettate in una sorta di paralisi con tutte le conseguenze del caso. Lo conferma del resto anche Baldi quando dice che, per quanto riguarda Alessandria, “non si tratta di un vecchio buco, non c’erano problemi sulla partita corrente: servono altri fondi dallo Stato. Non è che abbiamo trovato vecchi debiti derivanti da altre gestioni. Il disavanzo è prodotto perché mancano i trasferimenti da Roma e ogni anno ne mancheranno sempre di più”.

Quello che allora può fare la Provincia è “vendersi l’argenteria”, ovvero cedere parte del patrimonio pubblico che servirà a colmare quella che però, senza gli adeguati correttivi da parte dello Stato, rischia di restare una voragine e quindi, per definizione, incolmabile. Ma altre soluzioni praticabili dall’amministrazione, al momento, non ce ne sono, e quindi il piano previsto è appunto di cedere immobili per il valore di 12,5 milioni di Euro da qui al 2022. Nello specifico, si comincerà quest’anno con la cessione “a scomputo” di due case cantoniere (a Gerlotti di Alessandria e a Ponti) per un totale di 480.000 Euro. Più consistenti, invece, le vendite dell’anno prossimo: dall’appartamento già sede del Noe dei Carabinieri, in Piazza Garibaldi ad Alessandria (115.000 Euro), ad un altro paio di case cantoniere (Acqui e Mirabello, 95.000 e 235.000 Euro), nonché l’ex Ufficio reparto stradale in Via Isola a Novi Ligure (ancora 115.000). Anche se i “pezzi” più pregiati rimangono l’ex colonia di Caldirola (1,6 milioni, già al centro di due aste andate deserte), la Caserma dei Carabinieri di Novi (740.000) e la villa a Casale Popolo lasciata in eredità dall’ex direttore di banca Alessandro Robazza (705.000). A quel punto, però (siamo al 2021), dovrebbe essere pronto “il colpaccio”: cessione della Caserma Barengo, già sede del Comando dei Carabinieri, in Via Cavour, davanti all’Università, stimata 3,1 milioni. Vale invece 900.000 Euro la palazzina all’angolo tra via Fiume e Spalto Marengo, dove ha sede la Polizia Provinciale, che sarà trasferita nell’immobile di via Galimberti, e altri 375.000 la casa cantoniera a Castellar Ponzano di Tortona. Per giungere infine al 2022, a cui sono riservate le cessioni più problematiche: a parte la sede del Noe, sempre in piazza Garibaldi (157.000), e la casa cantoniera a Tortona (300.000), ci sono ad Alessandria la palazzina che ospita la Direzione Viabilità in Via Porta (1,68 milioni) e l’ex Caserma dei Vigili del Fuoco di Via Piave (1,97 milioni). La Direzione, dovrebbe trasferirsi nell’ala di proprietà della Provincia che rientra nel palazzo di via Gentilini, dove c’è il Provveditorato agli studi, mentre per quanto riguarda l’ex caserma dei pompieri, la situazione è ancora più spinosa, poiché è occupata dal Laboratorio Sociale, con un comodato d’uso senza scadenza, e gli occupanti non sembrano così aperti alla prospettiva di lasciare libero l’immobile. In Provincia accarezzano l’idea di cedere il tutto, inquilini compresi, all’amministrazione giudiziaria, che avrebbe avanzato richieste, ma la matassa da sbrogliare potrebbe rivelarsi ben più ostica.

A tutto questo fanno poi da contorno i soliti tagli alle spese, come i costi del personale da ridurre di 1,2 milioni in virtù dei pensionamenti dei prossimi quattro anni, nonché qualche lavoro di “cesello”, ma il punto rimane sempre lo stesso: l’impossibilità per la Provincia di recuperare in modo definitivo una situazione con ripercussioni a livello locale ma generata da un “bug” di sistema a livello statale. Fattore che, di per sé, finirebbe col neutralizzare nel tempo anche il migliore degli esiti relativo alla cosiddetta “questione del bollo auto”, ovvero l’eventualità di ottenere i rimborsi dei costi per la viabilità sostenuti nell’arco di cinque anni dalla sola Provincia quando sarebbero stati invece da dividere con la Regione. Se infatti si riuscisse a recuperare gli oltre 4 milioni di cui si era parlato già nel 2014, ovvero in occasione della sentenza in Corte Costituzionale che stabiliva la compartecipazione con la Regione per lo svolgimento delle funzioni sulla viabilità assegnate però integralmente alla Provincia, nondimeno resterebbe il problema sistemico messo in evidenza da Baldi. “Il punto è che, o aumentano i finanziamenti dello Stato alle province, o ci dovranno dire cosa intendono farne, di queste benedette province, perché il nostro piano di riequilibrio, come già sottolineato, è una pezza, ma non può risolvere un problema creato da regole non stabilite da noi ma di cui, tuttavia, ci troviamo a subire le conseguenze. Le Province sono tenute ad erogare determinati servizi, e lo fanno come possono perché le risorse sono limitatissime. È chiaro allora che il futuro dipenda soprattutto da come verrà rivisto il sistema province in senso generale”. E su questo, non ci piove.

Laddove il Presidente Baldi ha poco da dire è invece sulla questione dei due milioni di Euro che la partecipata Energia e Territorio ottenne in prestito dal Monte dei Paschi di Siena per la banda larga che non fu mai realizzata, e di cui si è tornato a parlare in questi giorni: “E’ cosa di molto tempo fa, precedente il mio incarico di presidenza, e fra l’altro è una questione che non influisce sulla gestione attuale della Provincia, né può incidere in qualche modo sul discorso bilancio. Si tratta di un fatto che non c’entra nulla con la mia amministrazione e che non ha attinenza con le problematiche che ci troviamo oggi a gestire. Ripeto, il disavanzo verificatosi in Provincia ha una natura endemica, quindi inerente alla struttura del sistema province e non ad una eventuale malagestione delle risorse da parte dell’amministrazione provinciale. Di questo ci stiamo occupando secondo le nostre possibilità. Circa altre vicende del passato, non sono io a poter rispondere”.